Время перемен: календарь стрижек и красоты на сентябрь

Начало осени – идеальное время для перемен. Лунный календарь стрижек и красоты на сентябрь 2020 года расскажет, в какие дни лучше экспериментировать со внешностью, а когда стрижка может быть неудачной и даже опасной.

Согласно лунному календарю, выбирая день для процедур в сфере красоты, важнее всего обращать внимание на смену фаз Луны. Смена причёски в полнолуние, вероятнее всего, пройдёт удачно, а вот на новую луну стричься и краситься не стоит.

Благоприятным временем для смены имиджа станут дни, когда Луна растёт. А вот на убывающую Луну стоит стричься тем, кто не мечтает о переменах, а хочет как можно дольше сохранить привычный образ.

Кроме того, имеет большое значение, в каком знаке Зодиака находится Луна в день, когда вы собираетесь стричься или краситься. Самыми удачными считаются дни, когда Луна в Тельце, Льве, Деве и Козероге.

Астрологи также считают, что стрижка в определённый день может повлиять тем или иным образом не только на состояние волос, но и на здоровье и энергетику в целом. Поэтому тем, кто верит в силу Луны, в определённые дни стоит быть осторожнее.

Например, в этом месяце стрижки 2 и 3 сентября могут негативно повлиять на общее самочувствие. А тех, кто будет менять причёску 6 сентября, ждёт удача в личной жизни. Тем, кто задумал посетить салон красоты 8 сентября, лунный календарь стрижек обещает удачу в денежных делах.

Положительно повлияют на энергетику и общее самочувствие стрижки 14, 15 и 16 сентября. А вот 17 сентября, в новолуние, с любыми манипуляциями в сфере красоты стоит быть очень осторожными.

Если вы задумали поменять причёску 19 сентября, в дальнейшем стоит быть аккуратнее в общении, особенно в деловой сфере. Положительно повлияет на ситуацию в профессиональной и финансовой сферах стрижка 21 сентября.

Удачу во всех делах принесёт смена имиджа 24 сентября, это самый благоприятный день для бьюти-процедур за весь месяц. А вот в конце месяца, особенно 27 и 28 сентября, с новыми причёсками стоит быть очень осторожными.