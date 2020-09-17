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Художники начали сбор денег на трамвай в цветах ХК «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Художник Иван Ягода организовал сбор денег на покраску новосибирского трамвая №11 в тематике местного ХК «Сибирь», ему нужно 200 тысяч рублей, сообщил он в соцсетях.

Сбор денег художник открыл на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Он планирует собрать до 2 ноября 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на зашкуривание и покраску. Трамвай готов предоставить Горэлектротранспорт, так как Ягода и его коллеги уже успешно раскрашивали транспорт в городе.

«Мимо ЛДС "Сибирь" по рельсам ходит 11 маршрут. Это обещает быть мега крутым проектом, доказательств любви к хоккею должно быть больше, в Новосибирске уж точно. А тут представляете целый трамвай будет каждый день ходить по городу», — написал Ягода.

Жена художника — Марина Ягода ранее собрала на краудфандинговой платформе нужные 272 тысячи рублей для граффити во всю стену дома в центре Новосибирска с изображением красивой сибирячки с соболем. Картина нарисована на доме по улице Советской, 65.


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IL-II

Я не курю, но и курильщики ничего ПРОТИВОЗАКОННОГО нее делают. Латать проблемы государства за счет определенной...

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

Woodnox

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Иркут 69

Только понятие о супердержаве у всех разное. У большинства это связано с экономической мышью и процветанием....

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