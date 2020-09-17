Геймер показал Красноярск с высоты в Microsoft Flight Simulator

Фото: © кадр из игры
Игрок под ником Престон Гравий полетал над Красноярском в новом авиасимуляторе Microsoft Flight Simulator 2020, видео он опубликовал на Youtube.
Месяц назад на компьютерах вышла игра Microsoft Flight
Simulator (MSFS). Разработчики взяли
спутниковые снимки с сервиса OpenStreetMap, обработали через нейросети и получили
цифровую копию планеты. Но игра не полностью передает реальность. Она знает
масштаб и цвет объектов, но не их реальный вид, поэтому телебашню иногда
заменяет небоскреб.
Игрок под ником Престон Гравий на Youtube снял игровой полет над
Красноярском днем и ночью. Он показал на видео красивые виды города, которые
при ближайшем рассмотрении не точно передают реальный вид города, но дают общее
представление о масштабе.