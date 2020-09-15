Гид по обуви: тренды осени 2020

Бабье лето подходит к концу, наступает промозглая осень. Но это не означает, что пора облачаться в серое и немаркое. Правильно подобранная обувь способна сделать образ ярким и стильным даже в ненастную погоду. Что в трендах осени 2020 года? И что такое лоферы, ботинки челси, дезерты и чем они отличаются друг от друга?

Какая обувь в моде

Этой осенью не стоит забывать о трендах прошлого межсезонья, но есть и новинки, которые ещё недавно в моде не были. «Осенние тренды в обуви отдаются отголоском прошлого лета. Множество деталировок, квадратный нос, разнообразие каблуков и, конечно, комфортный спорт», – прокомментировала Sibnet.ru имидж-стилист Юлия Клюева.

Самые модные детали обуви в сезоне осень-зима – 2020:

Шнуровка, банты ;

Квадратный или острый носок;

Массивная платформа;

Металлический блеск;

Цветная кожа;

Цепи.

Гид по моделям обуви

«Самые актуальные модели этой осени: высокие сапоги челси, ботильоны с квадратным мысом, высокие сапоги на каблуке-рюмке, казаки и самые яркие кроссовки», – подчеркнула Клюева.

Один из основных трендов этой осени – толстая грубая подошва – продиктован не только модными тенденциями. Он призван ещё и защитить стильную обувь от луж и грязи.

Толстой подошвой могут обладать ботильоны, лоферы, дезерты, а также вечная классика – кроссовки. В этом сезоне массивная платформа появляется также на челси, где раньше она была не принята.

Что касается ботфортов – высоких сапог – в этом сезоне не стоит ограничивать себя в их высоте. В тренде сапоги, которые закрывают колено. Но важно, чтобы обувь не прилегала к ноге плотно, сапоги «в обтяжку» уже не в моде.

Один из трендов сезона – драпировка, это касается, в первую очередь, высокой обуви.«Основная фишка – общая брутальность обуви. В основном выражается в массивности подошвы – она «тракторная», рифлёная или сплошная», – написала в своём Instagram стилист-имиджмейкер Татьяна Подъяблонская.

Каблук сезона осень-зима 2020 – квадратный, массивный, может быть высоким. Также по-прежнему остаётся актуальным каблук kitten heel – это маленький тонкий каблучок, высотой примерно до 5 сантиметров.

Цвета в новом сезоне можно выбирать практически любые, яркость в моде. Но на пике популярности – красная и белая обувь, а также цветочные принты и кожа «под рептилию».

Тем, кто придерживается классического стиля в одежде, подойдут ботильоны, например, коричневые, классические лоферы, светлые высокие сапоги. А вот любительницам привлекать к себе внимание Клюева посоветовала рассмотреть казаки необычных расцветок, высокие сапоги-трубы пастельных тонов или белые челси.

С чем носить модную обувь

«Обратите внимание, чтобы обувь не выделялась, а вливалась в настроение вашего аутфита. Например, если вы выбираете милитари-ботинки, то подберите к ним что-то броское. Ансамбль нежного платья и грубых ботинок устарел», – уточнила собеседница.

Не стоит забывать и о кроссовках. Они уже давно перестали быть атрибутом спортивного образа, их сейчас можно носить практически с чем угодно. Сейчас также представлено немало вариантов утеплённых кроссовок, в которых не будет холодно осенью и даже зимой.

#Потребитель Правильная подошва: устоять и не замерзнуть

Высокие и широкие сапоги, по словам стилистов, отлично сочетаются с джинсами – бойфрендами или скинни, а также с юбками длины миди. Также, по словам Клюевой, к высоким сапогам можно подобрать вязаные шорты и платье-свитер.

Брюки должны чуть находить на голенище обуви, написала в Instagram стилист Наталия Лаврова. Особенно важно обратить на это внимание, если брюки узкие. Если голенище широкое, то узкие джинсы не грех заправить в ботинки.

«Мода на заправленные в сапоги брюки вернулась … Фасоны джинсов или брюк более свободные, не скинни. Сапоги с устойчивым, держащим форму голенищем», – уточнила стилист.

Если же вы надели модные сейчас брюки длиной 7/8, о не страшно, если из-под коротких ботинок будут «выглядывать» носки: как капроновые, так и цветные или даже с принтом.

«Весной многое из осени мы продолжим носить. Например, каблуки разных форм. Поэтому в этом сезоне можно смело решаться на покупку трендовой обуви», – резюмировала стилист Клюева.