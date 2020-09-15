Ученых обеспокоило резкое потепление в Туве

Ученые Томского университета изучат причину изменения климата в Туве, которое противоречит мировым трендам, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из факторов влияния могут выступать пожары, которые выжигают старые лиственничные леса. Микроклимат, который формировался под ними, меняется. В результате этого мерзлотный горизонт, который находится на глубине нескольких десятков сантиметров, начинает стремительно таять. Влага мигрирует в долины и в степь, что даёт жизнь растениям, не характерным для данных территорий.

«С 1998 года в Туве началось заметное потепление. Выросла среднегодовая температура, зимы стали мягче, благодаря чему растения лучше переносят этот период. Значительно раньше наступает весна, достаточно теплый апрель. Обычно этот период в Туве достаточно засушливый, но анализ показал, что в последние годы сумма осадков в апреле-мае увеличилась почти вдвое», – сказала доцент кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ирина Кужевская.

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По словам ученых, то, что сейчас происходит в Туве, противоречит мировым моделям и прогнозам. В то время как в разных точках планеты отмечается тенденция к снижению количества осадков и даже опустыниванию, в Туве наоборот повышается температура и влажность. Это трансформирует растительность – степь зеленеет, начинает покрываться не только кустарниками, но и деревьями.

Ученые намерены выяснить, является ли наступление леса на степь циклическим явлением, которое повторялось в разные геологические периоды времени, либо это абсолютно новый феномен, вызванный человеческим фактором или глобальным потеплением.

Из-за наступления леса на степь может сократиться площадь пастбищ, а из-за общей нестабильности климата – резко увеличиться количество катастрофических паводков, оползней в горах и лесных пожаров.