НАВЕРХ

Ученых обеспокоило резкое потепление в Туве

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Фото: © пресс-служба ТГУ

Ученые Томского университета изучат причину изменения климата в Туве, которое противоречит мировым трендам, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из факторов влияния могут выступать пожары, которые выжигают старые лиственничные леса. Микроклимат, который формировался под ними, меняется. В результате этого мерзлотный горизонт, который находится на глубине нескольких десятков сантиметров, начинает стремительно таять. Влага мигрирует в долины и в степь, что даёт жизнь растениям, не характерным для данных территорий.

«С 1998 года в Туве началось заметное потепление. Выросла среднегодовая температура, зимы стали мягче, благодаря чему растения лучше переносят этот период. Значительно раньше наступает весна, достаточно теплый апрель. Обычно этот период в Туве достаточно засушливый, но анализ показал, что в последние годы сумма осадков в апреле-мае увеличилась почти вдвое», – сказала доцент кафедры метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Ирина Кужевская.

#Россия
Путин, Шойгу и грибы. ФОТО

По словам ученых, то, что сейчас происходит в Туве, противоречит мировым моделям и прогнозам. В то время как в разных точках планеты отмечается тенденция к снижению количества осадков и даже опустыниванию, в Туве наоборот повышается температура и влажность. Это трансформирует растительность – степь зеленеет, начинает покрываться не только кустарниками, но и деревьями.

Ученые намерены выяснить, является ли наступление леса на степь циклическим явлением, которое повторялось в разные геологические периоды времени, либо это абсолютно новый феномен, вызванный человеческим фактором или глобальным потеплением.

Из-за наступления леса на степь может сократиться площадь пастбищ, а из-за общей нестабильности климата – резко увеличиться количество катастрофических паводков, оползней в горах и лесных пожаров.

Еще по теме
Мокрый снег придет в Восточную Сибирь
Что такое бабье лето. СПРАВКА
Бабье лето в Новосибирске будет коротким
Первый снег выпал в Приангарье
смотреть все
Республика Тува #Гео #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Лавров на фоне скандала с Навальным отменил визит в Германию
•
Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах
Подробности
•
Транспортный налог: отменят или нет в 2020 году
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Больных COVID-19 в Забайкалье разместят в кожвендиспансере
Сибирь 15.09.2020 13:36
Лучшая инстамама Барнаула получила бесплатный интернет на год
Сибирь 15.09.2020 12:38
ДТП двух КАМАЗов парализовало красноярскую трассу. ВИДЕО
Сибирь 15.09.2020 12:36
Ученых обеспокоило резкое потепление в Туве
Сибирь 15.09.2020 11:32
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
5561
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3593
Мэрия ответила на предложение сделать Новосибирск столицей России
3576
Немецкая бегунья переоделась на глазах фанатов. ВИДЕО
3373
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Лавров на фоне скандала с Навальным отменил визит в Германию
•
Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

velam

А где вы сейчас найдете независимые лаборатории ? Их нету в принципе.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅