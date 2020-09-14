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Полчища тли атаковали Красноярск

Источник:
Sibnet.ru
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Полчища тли атаковали Красноярск, это связано с волной тепла в сентябре в городе, сообщила Sibnet.ru сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва Красноярского научного центра Наталья Кириченко.

«В Красноярске мы наблюдает массовый лёт березовой тли. То, что целые облака летают — это самки, которые размножаются партеногенетическим путем — им не требуются самца, они сами могут производить новое поколение. Погодные условия осени благоприятствуют массовому размножению тли», — рассказала Кириченко.

Они могут наносить повреждения только березам, плодово-ягодным растениям они не вредят. Аллергию они у человека не вызывают.

«Это некий феномен, который наблюдается с такими теплыми погодными условиями», — сказала ученый.


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