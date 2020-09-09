Военные вертолеты зависли в горах Тувы на высоте 50 метров

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор в Республике Тыва отработали учебно-тренировочные полеты в горной местности на предельно малых высотах, сообщает пресс-служба ЦВО.

Отработка маневров проходила на горном полигоне «Кара-Хаак». Во время полетов экипажи «Терминаторов» выполнили задачи по технике пилотирования на высоте до 50 метров над землей, произвели поиск и спасение условно раненых военнослужащих, а также их эвакуацию из труднодоступной горной местности.

Низколетящий вертолет сложнее обнаружить визуально, на слух и при помощи технических средств.

Авиационная эскадрилья транспортного полка ЦВО в Туве была сформирована в 2019 году. На ее вооружении находятся транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ- В «Терминатор» и транспортные самолеты Ан-26.