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Сибирские регионы стали лидерами по безработице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень безработицы существенно вырос в России, в числе лидеров по числу безработных оказались Республики Тыва и Алтай, приводит данные Росстат.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что с апреля 2020 года число россиян, потерявших работу, выросло в 3,5 раза. По последним данным Росстата, уровень безработицы, то есть отношение численности безработных к численности рабочей силы, в стране составляет 6,3%.

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Лидером по безработице стала Республика Ингушетия – там не трудоустроены более 30%. На втором месте в стране Республика Тыва, где безработных почти 21%. Почти 13% населения не работают в Республике Алтай, более чем по 10% – в Хакасии, Бурятии, Омской и Томской областях.

В Сибири оказался лишь один регион, где уровень безработицы ниже среднего по России – это Алтайский край, где количество безработных составляет 6,1%.

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