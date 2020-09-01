Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре

Законы, вступающие в силу в сентябре 2020 года, вернут заемщикам часть страховки по кредиту, разрешат гражданам объявлять себя банкротом при долге в 50 тысяч рублей и обеспечат младшеклассников горячим питанием.

Также осужденные смогут отбывать срок ближе к семье. И наконец, расширится тарифный коридор по ОСАГО.

Возврат страховки

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее были нередки случаи, когда людям приходилось доказывать в суде законное право на возврат части страховой премии.

«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя Вячеслава Володина.

Также закон обязывает банк предоставить возможность заемщику получить кредит без заключения договора страхования, если законом не предусмотрено обязательное получение страховки. Но при этом кредитор вправе увеличить размер процентной ставки по такому договору кредита.

Банкротство от 50 тысяч рублей

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, и если в отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег.

При соблюдении двух указанных условий подать заявление о банкротстве можно по месту жительства или регистрации в многофункциональный центр «Мои документы».

«Количество заемщиков, которые испытывают трудности при выплате кредитов, сегодня увеличилось из-за пандемии и вынужденных каникул. Конечно же, число людей, инициирующих процедуру банкротства, теперь еще больше увеличится. Но следует учитывать, что большинство из них действительно не имеют возможности обслуживать задолженности. А суды оказались завалены делами о банкротствах», — прокомментировал «Российской газете» новый закон аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Эксперт напомнил, что последствия банкротства не изменились. «Это целый ряд весьма неприятных моментов, связанных, например, с испорченной кредитной историей. Случается, что найти хорошую работу человеку, прошедшему процедуру банкротства, бывает труднее, чем остальным», — отметил он.

Расширение тарифного коридора по ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз.

Он будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы ОСАГО для водителей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юридических лиц коридор расширится больше — на 20% вверх и вниз. При этом на максимальное понижение тарифов в группе смогут рассчитывать грузоперевозчики и автопарки юридических лиц.

Бесплатное горячее питание в школах

С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федерального бюджета.

«Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей», — подчеркнул председатель Госдумы.

Доплата классным руководителям

С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.

Правительство России выделит на эти цели дополнительно около 213 миллионов рублей, а общий объем федеральных средств на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 миллиардов рублей.

Перевод осужденных ближе к родственникам

Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников.

К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.