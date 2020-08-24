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Оценивающий водителей ОСАГО вступил в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay
Поправки к закону об ОСАГО, позволяющие страховщикам назначать разный тариф аккуратным водителям и нарушителям правил дорожного движения, вступили в силу в понедельник. Компании будут конкурировать за безубыточных клиентов и снижать для них тарифы, считает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика.

Базовый тариф по-прежнему будет определяться в пределах тарифного коридора, который теперь для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2 471 рублей до 5 436 рублей. Страховщик при расчете тарифа мог учитывать только категорию и назначение ТС в привязке к территории.

Теперь страховая компания сможет устанавливать повышающий коэффициент для водителей, которые неоднократно в течение года привлекались за грубые нарушения ПДД:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика);
  • превышение скорости более чем на 60 километров в час;
  • выезд на встречную полосу;
  • управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Эти нарушения должны быть зафиксированы лично инспектором. То, что попало на камеры, на цену полиса не повлияет.

Также был расширен коэффициент возраста-стажа на 3-4%, в результате для молодых и неопытных водителей полис ОСАГО станет немного дороже, для опытных водителей старшего возраста — дешевле.

Снижение территориального коэффициента

«Предполагается, что после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей», — приводит пресс-служба РСА мнение Юргенса.

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По расчетам РСА, сильнее всего — на 5,2%, с нынешних 2,1 до 1,99 — снизится территориальный коэффициент в Мурманске и Челябинске. С 2 до 1,9 снизится территориальный коэффициент в Москве, Казани и Перми. На 4,7% — с 1,9 до 1,81 — коэффициент территории станет меньше в Кемерове.

Сразу в 11 крупных городах территориальный коэффициент снизится на 4,4% — с 1,8 до 1,72. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Новороссийск, Архангельск, Иваново, Новокузнецк, Ростов-на-Дону. На 4,1% — с 1,7 до 1,63 — территориальный коэффициент станет ниже в Московской области, Новосибирске и Хабаровске. На 3,8% — с 1,6 до 1,54 — территориальный коэффициент уменьшится в Самаре.

Ряд параметров страховые компании не смогут использовать при определении тарифов. Это национальность, язык, раса, вероисповедание, принадлежность к общественным или политическим объединениям, должностное положение. Страховщики должны опубликовать применяемые им тарифные факторы на своих сайтах.

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