Сын Лукашенко посоветовал оппозиции «взять себя в руки»

Старший сын действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор посоветовал оппозиции «взять себя в руки».

Лукашенко-младший ответил журналисту, который спросил его, что бы он сказал идеологическим соперникам. «Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, размыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению», — сказал он.

Сын главы государства при этом отметил, что приветствует разнообразие мнений. «Но, когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо все-таки быть едиными и постараться идти в правильном направлении», — добавил политик.

Виктор Лукашенко — помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, член Совета безопасности республики.