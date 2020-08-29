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Сын Лукашенко посоветовал оппозиции «взять себя в руки»

Источник:
RT
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Фото: Gruszecki / CC BY-SA 3.0

Старший сын действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор посоветовал оппозиции «взять себя в руки».

Лукашенко-младший ответил журналисту, который спросил его, что бы он сказал идеологическим соперникам. «Я бы не назвал их соперниками, может быть, какие-то оппоненты. Вы знаете, надо взять себя в руки, размыслить хорошо, подумать и прийти к правильному мнению», — сказал он.

Сын главы государства при этом отметил, что приветствует разнообразие мнений. «Но, когда страна твоя находится в сложной ситуации, когда зависит судьба страны, надо все-таки быть едиными и постараться идти в правильном направлении», — добавил политик.

Виктор Лукашенко — помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, член Совета безопасности республики.

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