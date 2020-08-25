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Тихановская объявила «мирную революцию»

Источник:
ТАСС
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Официальные итоги президентских выборов в Белоруссии не были признаны народом, в республике происходит «мирная революция», заявил бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

«Сами выборы были отмечены тысячами нарушений, при том, что наиболее уважаемые наблюдатели избирательного процесса из ОБСЕ не были приглашены. Официальные результаты были фальсифицированы и не признаны белорусским народом», — сказала она.

Тихановская отметила, что цель белорусской оппозиции — добиться новых выборов президента путем мирных переговоров с властями страны. «Мы больше не оппозиция, мы — большинство. Происходит мирная революция», — уточнила политик.

Бывший кандидат на пост главы государства одобрила привлечение международных посредников. «Я призываю все страны мира уважать фундаментальное право нашего народа на самоопределение, уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси», — добавила она.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, сразу после объявления предварительных итогов в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Крупнейшие промышленные предприятия объявили забастовки.

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