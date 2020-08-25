Центр по ремонту БелАЗ открылся в Кузбассе

Самый крупный в мире Центр по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники БелАЗ открылся в поселке Грамотеино Кемеровской области, сообщила компания «Белаз-24».

Центр состоит из трех корпусов — административного, логистического и производственного. В компании его описали как самый крупный в мире среди сервисной инфраструктуры БелАЗ по своим размерам и оснащению.

В комплексе могут проводить капитальный и текущий ремонт узлов и агрегатов карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 30-450 тонн, ремонт гидравлических систем и электропривода. Так как в логистическом корпусе представлен широкий ассортимент оригинальных запасных частей грузовиков, это дает возможность проводить работы в кратчайшие сроки.

Центр расположен рядом с трассой Кемерово — Новокузнецк. Подъезд транспорта будет осуществляться по новой технологической дороге, благодаря чему нагрузка на дороги общего пользования не увеличится.

Общий объем инвестиций в проект — порядка 1 миллиарда рублей. На предприятии создано 278 рабочих мест.