Рассеянный глава Барнаула попал на шоу +100500

Глава Барнаула Вячеслав Франк попал в новый выпуск YouTube-шоу +100500 с маской, надетой на глаза вместо очков.

В начале августа в социальных сетях стало распространяться видео, на котором во время совещания мэр Барнаула Владислав Франк перепутал медицинскую маску с очками и натянул ее на глаза, затем снял, улыбнулся и надел очки

«Это ж как надо без продыху работать, чтобы маску с очками перепутать? Видимо устают чиновники Барнаула, очень. Я начинаю замечать, что у большинства представителей правительства имеются проблемы с масками, один ее как шапку наденет, второй вообще не понимает что делать нужно», – прокомментировал в ролике ведущий шоу +100500.

Он добавил, что это «уже становится традицией, и этому, определенно, есть какая-то причина».