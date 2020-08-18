Прокуратура проверит окрашенную в бирюзовый красноярскую реку

Прокуратура Бирилюсского района Красноярского края проводит проверку после сообщений местных СМИ о загрязнении реки Чулым в районе села Новобирилюссы, сообщает прокуратура региона.

Рыбаки обнаружили, что река Чулым окрасилась в бирюзовый цвет, а часть рыбы погибла.

Прокуратура и специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства оценят исполнению требований законодательства об охране водных биологических ресурсов.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.