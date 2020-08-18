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Прокуратура проверит окрашенную в бирюзовый красноярскую реку

Источник:
Sibnet.ru
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Прокуратура Бирилюсского района Красноярского края проводит проверку после сообщений местных СМИ о загрязнении реки Чулым в районе села Новобирилюссы, сообщает прокуратура региона.

Рыбаки обнаружили, что река Чулым окрасилась в бирюзовый цвет, а часть рыбы погибла.

Фото: © tvk6.ru

Прокуратура и специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства оценят исполнению требований законодательства об охране водных биологических ресурсов.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.

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TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!
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