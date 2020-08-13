Солнце в банке: как отличить искусственный и поддельный мед

Свежий, тягучий, сладкий, натуральный мед – прекрасная добавка к пище. Но порой покупатель, доверившись яркой упаковке, приобретает подделку. Как обывателю отличать настоящий мед от суррогата и чем искусственный мед отличается от поддельного?

Мед можно разделить на три категории — натуральный, поддельный и искусственный.

Натуральный мед — это продукт без примесей, собранный пчелками на лугах, в лесах или в горах.

Поддельный мед — это чаще всего смесь натурального меда с патокой, крахмалом, мукой, дынным соком.

Искусственный мед делают из тростникового или свекловичного сахара, с добавлением арбузного или дынного сока. Часто для придания специфического аромата добавляют натуральный мед. По виду и даже по вкусу неспециалисту его невозможно отличить от настоящего.

Продажа искусственного меда в России разрешена. Но закон требует, чтобы на этикетке была соответствующая пометка. Поэтому при покупке меда в магазинах нужно внимательно читать надписи на упаковке.

Йод и соты

Есть несколько народных способов отличить натуральный мед от поддельного или искусственного. Самый распространенный — йод плюс вода. Необходимо развести чайную ложку меда в теплой воде. Натуральный мед полностью растворится максимум за 10 минут без осадка. Мед с добавками оставит осадок.

Второй способ — йод плюс мед. Для этого также понабиться чайная ложка меда, небольшое количество воды и несколько капель йода. Мед нужно растворить в воде и капнуть йодом. Если в продукте есть крахмал или мука, раствор приобретет неприятный синюшный оттенок. Натуральный мед не изменит цвет.

Третий способ — нанести каплю меда на бумагу и подождать несколько минут. Если в меде содержится излишек влаги, вокруг капли расползется сырое пятно. Качественный мед не даст бумаге намокнуть.

Также небольшое количество меда можно оставить в блюдце на несколько дней, не закрывая крышкой или пленкой. Натуральный мед сохранит глянцевую поверхность, а патока подернется мутной пленкой и начнет сохнуть.

Еще один распространенный способ относится к разряду «мифических». Если выложить небольшое количество меда на тарелку, добавить воды и начать вращать тарелку по часовой стрелке, то на поверхности меда появится рисунок, повторяющий форму пчелиных сот. Это одновременно и правда, и хитрая уловка.

Это явление называется «ячейки Бернара». В 1900 году французский физик доказал, что при градиенте температур структура вязкой жидкости упорядочивается в виде шестигранников. То есть когда теплый вязкий мед начинает остывать под воздействием холодной воды, на его поверхности появляются «соты». Такой фокус можно проделать как с натуральным медом, так и с искусственным.

Все вышеперечисленные способы хороши для проверки дома. Однако вряд ли покупатель пойдет в магазин или на рынок, вооружившись йодом, бумагой и тарелкой. Но есть признаки, по которым можно определить качество меда даже в банке.

«Потерянная культура»

На ярмарках, рынках и в магазинах мед чаще всего продается в стеклянных или пластиковых упаковках. Необходимо попросить продавца перевернуть упаковку крышкой вниз.

Натуральный незасахаренный мед будет перетекать плавно, не «разрываясь», но при этом достаточно медленно. А когда возле донышка, перевернутого вверх, образуется пустота, на поверхности меда появится воздушный пузырек.

Для сбора одного килограмма меда пчелам необходимо совершить около 5 тысяч вылетов и облететь более 6 миллионов цветков.

Натуральность засахаренного меда на глаз определить невозможно, да и сам процесс загустения не может служить показателем натуральности. Например, акациевый или дягеливый мед почти никогда не кристализуется, а есть виды меда, у которых именно засахаривание свидетельствует о натуральном происхождении.

«В меду содержатся фруктоза и глюкоза. Ели содержание фруктозы большое, он не кристаллизуется. Это дягиль и акация. А чем больше содержится в меду глюкозы, тем он быстрее начинает кристаллизоваться. Например, гречишный, таежный, разнотравье», — объяснила представитель пчелофермы «Таежная слобода» Лариса Александрова.

А на вкус натуральный мед может отличить только искушенный покупатель или пчеловод, добавила она. Большинство просто не знает, какие оттенки вкуса существуют у меда. Тем более, что обыватель, избалованный доступной, зачастую некачественной едой, «потерял культуру потребления натуральной пищи».

«За годы моей работы только один раз ко мне подошла женщина, попробовала мед и сказала, что чувствует в нем нотки кипрея и лабазника. Это был первый и единственный раз. Обычно такие "внутренние лаборатории" есть только у пчеловодов, которые очень хорошо разбираются в тонкостях медового вкуса», — резюмировала Александрова.