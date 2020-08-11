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Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Siarakduz / CC BY-SA 4.0
Россияне на этой неделе смогут полюбоваться самым ярким звездопадом в году — Персеидами. Сейчас он приближается к своей максимальной активности, которой достигнет в ночь на 12 августа. Что можно увидеть этой ночью и сколько еще с неба будут падать звезды?

Как увидеть «падающие звезды»

Пик интенсивности метеорного потока Персеиды в этом году будет наблюдаться в средней полосе России в ночь на 12 августа, рассказал Sibnet.ru директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Однако «падающие звезды» можно посмотреть и позже — например, в ночь на 13 августа, а также в ночь на 14 августа.

«Плюс этого года — в том, что ночь максимальной интенсивности придется на время, близкое к последней четверти Луны. Поэтому лучшее время для наблюдения метеоров — первая половина ночи, пока Луны нет на небе», — отметил специалист.

Фото: © NASA

Для наблюдений он порекомендовал уезжать подальше от города, иначе зрелище испортит городская засветка. Оптические приборы для наблюдений не требуются: поле зрения бинокля или телескопа очень маленькое, лучше наблюдать сразу за всем небом.

Созвездие Персея появляется на северо-востоке после 11 часов вечера, в течение ночи оно поднимается над головой — в центральную часть неба. Поэтому удобнее всего любоваться «звездным дождем» лежа, для этого можно заранее приготовить шезлонг или спальный мешок.

Откуда взялся «космический ливень»?

Метеоры Персеид — традиционно самые яркие в году, нередко оставляют долгие и яркие следы и даже вспыхивают огненными шарами перед тем, как окончательно сгореть в атмосфере. Впрочем, крупных метеоров за ночь может быть лишь несколько штук, поэтому наблюдателям стоит запастись терпением.

Самое первое упоминание о Персеидах датируется 36 годом нашей эры в китайской летописи. Также Персеиды часто упоминались в китайских, японских и корейских летописях VIII—XI веков. Однако официальным первооткрывателем Персеид является бельгиец Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года.

Персеиды представляют собой остатки от кометы Свифта—Таттла, которая огибает Солнце раз в 135 лет. Земля в середине августа проходит вблизи орбиты кометы, в результате ее пылевой «хвост» притягивается гравитацией и обрушивается на планету со скоростью около 60 километров в секунду.

Каждая «падающая звезда» — мелкая частичка кометы размером с крохотный камушек или даже песчинку. Однако даже такого размера метеора хватает, чтобы в небе на радость астрономам и любителям загадать желание выпал красивейший «звездный дождь».

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Топ комментариев

cre

ЦитатаМаксимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей)Через 45 лет они получат такую...

Drronum

Россияне могут озвучивать все что угодно, их все равно не кто не слышит.

WSG0600-164-164

Переименуют в афроамериканодыры!!!

all busy

Большинство народа работает за 15...25 тыров, а масквичи хотят пенсию под сотню ? Это даже не мечта,...

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