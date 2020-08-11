Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад

Россияне на этой неделе смогут полюбоваться самым ярким звездопадом в году — Персеидами. Сейчас он приближается к своей максимальной активности, которой достигнет в ночь на 12 августа. Что можно увидеть этой ночью и сколько еще с неба будут падать звезды?

Как увидеть «падающие звезды»

Пик интенсивности метеорного потока Персеиды в этом году будет наблюдаться в средней полосе России в ночь на 12 августа, рассказал Sibnet.ru директор Иркутского планетария Павел Никифоров. Однако «падающие звезды» можно посмотреть и позже — например, в ночь на 13 августа, а также в ночь на 14 августа.

«Плюс этого года — в том, что ночь максимальной интенсивности придется на время, близкое к последней четверти Луны. Поэтому лучшее время для наблюдения метеоров — первая половина ночи, пока Луны нет на небе», — отметил специалист.

Фото: © NASA

Для наблюдений он порекомендовал уезжать подальше от города, иначе зрелище испортит городская засветка. Оптические приборы для наблюдений не требуются: поле зрения бинокля или телескопа очень маленькое, лучше наблюдать сразу за всем небом.

Созвездие Персея появляется на северо-востоке после 11 часов вечера, в течение ночи оно поднимается над головой — в центральную часть неба. Поэтому удобнее всего любоваться «звездным дождем» лежа, для этого можно заранее приготовить шезлонг или спальный мешок.

Откуда взялся «космический ливень»?

Метеоры Персеид — традиционно самые яркие в году, нередко оставляют долгие и яркие следы и даже вспыхивают огненными шарами перед тем, как окончательно сгореть в атмосфере. Впрочем, крупных метеоров за ночь может быть лишь несколько штук, поэтому наблюдателям стоит запастись терпением.

Самое первое упоминание о Персеидах датируется 36 годом нашей эры в китайской летописи. Также Персеиды часто упоминались в китайских, японских и корейских летописях VIII—XI веков. Однако официальным первооткрывателем Персеид является бельгиец Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года.

Персеиды представляют собой остатки от кометы Свифта—Таттла, которая огибает Солнце раз в 135 лет. Земля в середине августа проходит вблизи орбиты кометы, в результате ее пылевой «хвост» притягивается гравитацией и обрушивается на планету со скоростью около 60 километров в секунду.

Каждая «падающая звезда» — мелкая частичка кометы размером с крохотный камушек или даже песчинку. Однако даже такого размера метеора хватает, чтобы в небе на радость астрономам и любителям загадать желание выпал красивейший «звездный дождь».