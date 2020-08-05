Половина сибирских сосисок оказалась фальсификатом

Большинство молочных сосисок, изготовленных в Новосибирской и Омской областях, Красноярском крае и Москве, — фальсификаты, где используют не предусмотренные рецептурой ингредиенты, сообщил Красноярский центр стандартизации, метрологии и испытаний.

Специалисты исследовали восемь образцов сосисок «Молочные» категории «Б», в итоге пять из них оказались фальсификатом.

В омских сосисках «Омский бекон», красноярских «Ностальгия», новосибирских «Торговая площадь» и «Кудряшовский мясокомбинат», московских «Черкизово» обнаружены камедь, крахмал и в отдельных случаях коллагеновый белок.

«При производстве сосисок «Молочные» с применением животного коллагенового белка, камеди, крахмала, каррагинана изготовитель увеличивает выход готовой продукции, удешевляет ее производство, придает продукции товарный вид», — прокомментировала ведущий специалист по стандартизации отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина.

Согласно рецептуре сосиски «Молочные» должны состоять из мяса свинины, мяса говядины, яиц, молока. Также в состав продукта входят: соль, сахар, пряности и разрешенные нормативными и техническим документами добавки.

По рецепту были изготовлены сосиски «Уярский мясокомбинат», «Провинции «Солгон» и «Дымов». Все они представляют Красноярский край.