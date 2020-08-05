Взрыв в порту Бейрута сравнили с Хиросимой и Нагасаки

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил прогремевший в порту ливанской столицы мощнейший взрыв с ядерными взрывами в японских Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.

«То, что произошло, было похоже на бомбардировки Хиросимы и Нагасаки», – приводит слова губернатора телеканал Al Arabiya. Однако эксперты оценили взрыв в Бейруте в несколько тонн в тротиловом эквиваленте.



Мощность взрыва в Хиросиме составляла примерно 15-20 килотонн (15-20 тысяч тонн) в тротиловом эквиваленте.

Пострадала половина города

Губернатор Аббуд сообщил, что пострадала половина города, а звук взрыва «достиг Кипра». Он рассказал, что с одной из пожарных команд потеряна связь, никто не знает, где они. В тушении вызванных взрывами пожаров задействованы вертолеты, при этом пожары до сих пор не потушены, ведется разбор завалов.

Уже известно о десяти погибших, число раненых исчисляется сотнями, возможно, тысячами. Многие люди получили ранения от выбитых стекол. Местные СМИ со ссылкой на главу ливанского Красного креста сообщают, что значительная часть раненых заперты в своих домах и не могут добраться до больниц.

По предварительным данным, в результате взрыва, погиб генеральный секретарь ливанской фалангистской партии Низар Наджарян. Также сообщается о ранении дочери премьер-министра, его жены и ряда его советников.

Что взорвалось?

Очевидцы рассказали, что в порту Бейрута произошли два последовательных взрыва. На видеозаписи попало огромное облако, затем столб красного дыма, а после – разрушительная взрывная волна. Как сообщается в социальных сетях, местные жители сначала приняли произошедшее за ядерный удар.

Изначально сообщалось, что в порту взорвался корабль с пиротехникой, затем речь шла о складе близ порта. После этого глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим на месте взрыва в порту Бейрута опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время, сообщает «РИА Новости».

В то же время телеканал Al Hadathсообщил, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. Якобы его целью мог стать склад радикального движения «Хезболлах».

В среду правительство Ливана объявило национальный день траура по жертвам взрыва. Президент Аун дал указание всем вооруженным силам принять меры для ликвидации последствий взрыва.

