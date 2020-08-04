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Депутат-десантник на Алтае отказался убирать мусор после дня ВДВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Известный в Республике Алтай депутат, председатель регионального Союза десантников Аскар Тулебаев отказался убирать мусор, оставленный десантниками после массового празднования Дня Воздушно-десантных войск.

На своей странице в Instagram он рассказал о прошедшем празднике. Подписчики обратили его внимание на мусор, оставшийся в городском парке после увеселительных мероприятий, и спросили, кто будет его убирать.

«Убирать будет тот, кто не служил», – ответил депутат-десантник. Позже он сделал вид, что пошутил, и добавил: «Мы не были в курсе что за материал вылетит. Это не пластик… а фольга. Спасибо, что обратил внимание. Следующий раз учтём этот момент».

Фото: © askarzavdv, instagram.com

При этом депутат так и не сообщил, будет ли в итоге убран беспорядок силами праздновавших, или уборка ляжет на представителей коммунальных служб.

Первый не совсем уместный ответ депутата успел вызвать шквал возмущений, он распространяется в социальных сетях. На своих страницах жители публикуют не только скриншоты переписки, но и видео из парка, засыпанного оставшимся после салюта мусором.

Тулебаеву уже привели в пример десантников отдаленного Улаганского района, которые «не только достойно отметили праздник, но и навели порядок в урочище Межелик, в том числе и за другими людьми».

Праздник в пандемию 

При этом, судя по странице Тулебаева, в День ВДВ в Горно-Алтайке Союз десантников провел сразу несколько массовых мероприятий, участники которых практически все были без защитных масок. Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что не согласовал проведение массовых мероприятий в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск в Горно-Алтайске 2 августа, включающих в себя спортивно-показательное выступление, концерт на центральной площади города, а также праздничный салют.

По фото видно, что официально не разрешенное мероприятие посетил и первый вице-премьер региона Алексей Тюхтенев, несмотря на то, что глава республики Олег Хорохордин, его непосредственный руководитель, неоднократно отмечал недопустимость подобного.

Санитарное ведомство также отмечало, что на территории Республики Алтай сохраняется неблагополучие по коронавирусной инфекции, продолжают действовать ограничения на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и другие массовых мероприятий.

«Эпидемиологические расследования очагов заболевания коронавирусной инфекцией показывают, что основной причиной распространения заболевания является игнорирование ограничений и запретов. Проведение массовых мероприятий в период пандемии коронавируса признано наиболее опасным в плане распространения инфекции», – отмечал главный санитарный врач региона Леонид Щучинов.



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Топ комментариев

olegsbeglov

На нары его, там больше платят

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Uynachalnica

Умеют же истинные россиянены уходить от налогафф! Это вам не какие-то там самозанятыя!

ilya567328

А что-нибудь кроме налога на что-то и запрета на что-то госдума способна?

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.
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