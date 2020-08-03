Зачесавшаяся ладонь подарила пенсионеру из Новосибирска автомобиль

Житель Новосибирска выиграл в лотерею «Золотая подкова» автомобиль, перед объявлением победителя тиража у него зачесалась левая ладонь, сообщила пресс-служба «Столото».

Мужчине повезло в 218-м тираже «Золотой подковы» еще в ноябре прошлого года — он выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей.

«Перед выигрышем у меня чесалась левая ладонь. К прибыли, подумал я. Вдобавок к известной примете мне приснилось, как я нашел кошелек с большими деньгами», — рассказал счастливчик, который покупает по одному билету в разных киосках города.

Победитель оформил выигрыш в денежном эквиваленте. Средства потратил на строительство дома и сделал подарки семье. До пенсии мужчина работал электромонтажником. Сейчас он занимается домашними делами, нянчит внука и тренирует ум разгадыванием кроссвордов.