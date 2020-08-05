НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Госфорд-парк»

Источник:
Sibnet.ru
219 0

«Госфорд-парк» — исторический детектив режиссера Роберта Олтмена, название картины ни разу не произносится на протяжении всего фильма.

США/Великобритания, 2001 год, режиссер Роберт Олтмен, 16+
В главных ролях: Мэгги Смит, Майкл Гэмбон, Келли Макдональд, Хелен Миррен
Слоган: «Чай в четыре. Ужин в восемь. Убийство в полночь»

Сюжет детектива разворачивается в 1932 году в имении сэра Уильяма Маккордала. В поместье Госфорд Парк собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Также дом полон слуг.

Посетители сэра Уильяма намереваются провести в роскошном особняке несколько дней. Но внезапно хозяина дома находят мертвым. Самое неприятное, что кто-то поспособствовал его преждевременной отправке на тот свет.

Олтмен умышленно ввел в сценарий несколько нецензурных выражений исключительно ради того, чтобы фильм получил рейтинг R. Он не хотел, чтобы на сеансы допускались дети, поскольку полагал, что фильм им не понравится, и они просто не поймут его.

Важную роль в детективе уделили прислуге: она присутствует в каждой из сцен фильма. При этом ни один из актеров, игравших многочисленную прислугу, не носил никакого грима.

Фильм «Госфорд-парк» был удостоен высоких оценок. Он получил «Оскар» за лучший сценарий, а также был представлен в шести номинациях главной кинопремии, в том числе как лучший фильм. Рейтинг IMDb: 7.20. 

Еще по теме
Фильм дня: «Шоколад»
Фильм дня: «Интервью с вампиром»
Фильм дня: «Девушка с татуировкой дракона»
Фильм дня: «Ив Сен-Лоран»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Кадры мощнейшего «красного» взрыва в Бейруте переполнили соцсети
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина
Сибирь 05.08.2020 11:25
МЧС Приангарья попросило о запрете на продажу алкоголя у пляжей
Сибирь 05.08.2020 10:25
Призы для самых внимательных!
Сибирь 04.08.2020 22:17
Депутат-десантник на Алтае отказался убирать мусор после дня ВДВ
Сибирь 04.08.2020 21:19
Самое популярное
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
6018
Новый налог придумали для россиян
5262
Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела
3676
Главные персоны шоу-бизнеса станцевали бум-бум в клипе Лободы
3493
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
•
Расходы на Госдуму и Совфед уменьшат
•
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
•
Кадры мощнейшего «красного» взрыва в Бейруте переполнили соцсети
Как это работает
•
Призы для самых внимательных!
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Мозг из пробирки, или Как отремонтировать гены
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камера наблюдения: какое видео можно использовать в суде?
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
51
Новый налог придумали для россиян
33
Подсчитан настоящий уровень смертности от коронавируса
21
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
16
Лукашенко пригрозил врагам «пожаром до Владивостока»
16
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter