Фильм дня: «Госфорд-парк»

«Госфорд-парк» — исторический детектив режиссера Роберта Олтмена, название картины ни разу не произносится на протяжении всего фильма.

США/Великобритания, 2001 год, режиссер Роберт Олтмен, 16+

В главных ролях: Мэгги Смит, Майкл Гэмбон, Келли Макдональд, Хелен Миррен

Слоган: «Чай в четыре. Ужин в восемь. Убийство в полночь»

Сюжет детектива разворачивается в 1932 году в имении сэра Уильяма Маккордала. В поместье Госфорд Парк собираются гости: родственники и друзья, аристократы и знаменитости. Также дом полон слуг.

Посетители сэра Уильяма намереваются провести в роскошном особняке несколько дней. Но внезапно хозяина дома находят мертвым. Самое неприятное, что кто-то поспособствовал его преждевременной отправке на тот свет.

Олтмен умышленно ввел в сценарий несколько нецензурных выражений исключительно ради того, чтобы фильм получил рейтинг R. Он не хотел, чтобы на сеансы допускались дети, поскольку полагал, что фильм им не понравится, и они просто не поймут его.

Важную роль в детективе уделили прислуге: она присутствует в каждой из сцен фильма. При этом ни один из актеров, игравших многочисленную прислугу, не носил никакого грима.

Фильм «Госфорд-парк» был удостоен высоких оценок. Он получил «Оскар» за лучший сценарий, а также был представлен в шести номинациях главной кинопремии, в том числе как лучший фильм. Рейтинг IMDb: 7.20.