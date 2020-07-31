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Когда стричься в августе: лунный календарь

Источник:
Sibnet.ru
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Август подарит отличные возможности тем, кто мечтал о новой причёске: лето волосы отрастают быстрее, к тому же, летом масса возможностей показать себя во всей красе. Лунный календарь на август подскажет, когда лучше всего менять имидж.

Как выбрать день для стрижки по лунному календарю?

Важно обращать внимание на смену фаз Луны. К примеру, новолуние считается неподходящим временем для смены причёски. Те, кто верят в астрологию, убеждены, что стрижка в этот период может быть опасной не только для волос, но и для здоровья. А вот полнолуние для визита к парикмахеру подходит отлично.

Растущая Луна прекрасно подходит для экспериментов с внешностью, смелых стрижек. А вот если вы хотите оставить всё как есть, лишь освежить старую причёску, подровнять концы, то лучше делать это на убывающую Луну. 

Зодиак здоровья: кому надо поберечься в 2020 году

Кроме того, важно, в каком знаке Зодиака находится Луна, когда вы собираетесь стричься. Если Луна в Тельце, Деве или Козероге, это время считается удачным. А вот в дни Овна, Скорпиона и Водолея со сменой причёски стоит быть аккуратнее.

Стрижка в день Стрельца может повлиять на карьеру, в день Льва – принести в жизнь головокружительные перемены. Ускорить рост волос поможет смена причёски, когда Луна находится в знаках Близнецов и Весов, а вот если вы хотите чёткости и стабильности, лучше стричься, когда Луна в Раке и Рыбах.

Календарь стрижек на август: благоприятные дни

Согласно лунному календарю стрижек на август 2020 года, в этом месяце благоприятных дней для стрижки и окрашивания будет меньше, чем неподходящих.

Аккуратнее со сменой имиджа стоит быть уже в первый день августа. 2 и 3 августа обещают быть подходящими для визита в салон красоты. 3 августа будет полнолуние, когда очень хорошо менять внешность. Но уже с 4 по 9 августа, когда Луна будет убывать, со сменой причёски лучше быть осторожнее. Нейтральным днём, когда стричься можно смело, будет в этот период лишь 8 августа.

Дни с 10 по 12 августа считаются подходящими для стрижки и окрашивания. Особенно хорошо менять причёску 10 числа, когда Луна перейдёт в знак Тельца – новый образ долго будет радовать вас. 13 числа Луна уже будет в Близнецах, поэтому со сменой образа лучше быть осторожнее. Исключением будет этот день для тех, кто стрижёт кудрявые волосы или делает завивку – воздушный знак подходит для таких причёсок.

Дни с 14 по 17 августа также достаточно благоприятны для стрижек, но особенно – для оздоровительных процедур, долговременных укладок. 18 и 19 августа к визиту в парикмахерскую лучше отнестись осторожнее, так как 19 августа – новолуние. А вот 20 число, когда Луна вновь начнёт расти, к тому же, будет находиться в знаке Девы, для новой стрижки просто идеальный день.

Смело можно стричься также 21 августа. А вот с 22 по 26, когда растущая Луна будет находиться в знаках Весов и Скорпиона, с экспериментами лучше повременить. Хорошим днём для стрижки станет 27 августа, но опять же в случае, если вы не хотите резко менять имидж. Последние числа месяца не слишком подходят для обновления причёски, в таком случае уже лучше дождаться осени.

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Отношения #Оракул #Стиль #Красота
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