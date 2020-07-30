Лестница в «Туимский провал» открыла невероятные виды. ФОТО

Администрация парка «Туимский провал» установила 40-метровую лестницу для спуска к озеру, образовавшемуся на дне провала, сообщил Sibnet.ru директор «Сибирь Эко-Тур» Юрий Василенко.

Администрация парка вмонтировала лестницу длиной около 40 метров в отвесный участок скалы Туимского провала. Это позволяет туристам спуститься к озеру на дне провала и увидеть место с иной точки зрения.

«Идете как в горах, спускаетесь по насыпи до воды, видите красоту на разных высотах, ту же пику на фоне, которой все фотографируются. Ощущение другое, то, что видишь сверху, и когда спускаешь по лестнице, меняется восприятие, переворачивается как в 3D», — сказал Василенко.

Фото: © Андрей Зайченко

Стоит такая экскурсия 500 рублей. Для туристов проводят предварительный инструктаж по безопасности. Для того чтобы попасть вниз к озеру, нужно приехать к Туимскому провалу и, например, на смотровой площадке, найти указатель.

Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1954 году подземного рудника недалеко от поселка Туим. Изначально отрабатывались вольфрамовые руды, позже были выявлены медно-молибденовые руды.

После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина диаметром 6 метров, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой, окрашенной в ярко-голубой цвет. Полагалось, что такой цвет озеро имеет из-за высокого содержания в нем солей меди, что не подтвердили лабораторные исследования. Оборудована смотровая площадка и частично ограждение по периметру.

Фото: © Андрей Зайченко

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