Дегтярев призвал к открытому суду над Фургалом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями региона заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, обвиняемого в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — приводит ТАСС заявление Дегтярева.

Он добавил, что считает разумными требования судить Фургала в Хабаровске. «Требования хабаровчан разумны, его [решение о месте проведения суда] будет, сами понимаете, принимать судебное руководство - не Дегтярев», — добавил врио губернатора.

Президент Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.