Мишустин объявил о возобновлении международных авиарейсов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Международное авиасообщение было закрыто 27 марта.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», —приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании кабинета министров.

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Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Премьер отметил, что «это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа».

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.