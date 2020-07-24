Мишустин объявил о возобновлении международных авиарейсов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Международное авиасообщение было закрыто 27 марта.
«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», —приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании кабинета министров.
Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Премьер отметил, что «это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа».
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.