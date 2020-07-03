Глава Минздрава назвал срок возвращения к нормальной жизни

Возвращение к полноценной жизни после эпидемии коронавируса в России вряд ли произойдет раньше февраля, заявил в интервью «Интерфаксу» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля», — сказал Мурашко в интервью. Министр пояснил, что под возвращением к нормальной жизни подразумеваются полноценная работа и отдых, возможность авиаперелетов, походы на концерты. Цепочка передачи вируса должна быть разорвана, добавил Мурашко.

Министр подчеркнул, что стоит продолжать носить маску на улице. При этом он пояснил, что все зависит от ситуации, например, если рядом нет большого количества людей, как на даче, то средство защиты можно не использовать.

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«Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска — это барьер, она сдерживает вирус», — уточнил Мурашко.

По его словам, коронавирус пока не полностью «фармацевтически управляемый», так как еще нет препарата от него, как и коллективного иммунитета у людей. Когда будет найдено решение этих проблем, тогда маски можно будет снять, отметил он.