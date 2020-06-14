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Психолог посоветовала, как одолеть страх перед коронавирусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Страх заразиться на выходе из режима самоизоляции — нормальное явление и чтобы снизить его и не навредить себе следует получше разобраться, чем именно он вызван, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

«В нашей ситуации, связанной с карантином, люди также будут испытывать тревогу, связанную с существующей возможностью заразиться. Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное – не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — приводит РИА Новости слова Юсуповой.

Она отметила, что если пытаться бороться со страхом или игнорировать его, можно только навредить. Лучше попытаться понять, что именно вызывает опасения заразиться и сократить риск ситуаций, который могут вызывать стресс. Не стоит забывать о личной гигиене, в первую очередь, ношении маски и чистоте рук — отмена режима самоизоляции не отменяет наличие вируса.

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«Также важно отдавать себе отчёт в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи, и спокойно, без агрессии реагировать на то, что некоторые люди вокруг ведут себя, как вам кажется, неправильно», — добавила психолог.

Чтобы не стимулировать свои страхи и тревоги, Юсупова посоветовала сократить просмотр информационного контента и не вестись на «бьющие по эмоциям заголовки».

«Не забывайте о том, что параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией. Относитесь к себе бережно и не добавляйте себе дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий», — отметила она.



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