Альпинисты оценили выводы Генпрокуратуры о гибели дятловцев

Вывод Генпрокуратуры о том, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина кажется «чуть ли не единственным логичным объяснением» случившегося, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Лавина — это наиболее вероятный расклад того, что случилось», — сказал Киселев в интервью РБК. То, что группа не смогла найти палатку после схода лавины тоже очень похоже на правду, потому что в условиях плохой видимости ночью найти палатку сложно, добавил он. «Можно даже пройти мимо нее на расстоянии 3-4 метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без [специальной] одежды», — пояснил тренер.

Киселев отметил, что группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне. «Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», — указал он.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн согласился, что изначальной причиной гибели скорее всего стала лавина, однако указал, что версия Генпрокуратуры не кажется ему окончательной и достоверной. «Это дело произошло в далеком 1959 году, когда собственно и статистики такой достоверной не было относительно мороза, ветра и видимости», — отметил он.

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По мнению Гофштейна, сход лавины можно рассматривать в качестве одной из причин гибели группы, однако остальные выводы являются «нагромождением версий и догадок», построенных на «несуществующем материале».

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 метров). Все туристы были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (ныне Екатеринбург).

В феврале 2019 года Генпрокуратура начала разбирательство по факту гибели группы Дятлова. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, в ходе разбирательства планировалось «установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами». Среди трех основных версий гибели в ведомстве рассматривали сход пласта смерзшегося снега, лавину, а также ураган.