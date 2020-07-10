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Кремль ответил на слова Жириновского о возвращении сталинизма

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кремль считает некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, прозвучавшие в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о задержании Фургала, заявил, что «вы нам наручники на руки надеваете» и «как при Сталине начинаете действовать».

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«Мы считаем их некорректными, неверными по сути», — приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к таким сравнениям.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.

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