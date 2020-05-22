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Жириновский призвал продать «мумию» Ленина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать «мумию» вождя Октябрьской революции Владимира Ленина, чтоб пополнить российский бюджет.

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Политик считает, что благодаря такой «сделке» бюджет получит огромные деньги. «Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

Ранее лидер ЛДПР предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что такими идеями политик пытается привлечь к себе внимание, и за его словами не стоит «ничего серьезного».

Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.

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