Жириновский призвал продать «мумию» Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать «мумию» вождя Октябрьской революции Владимира Ленина, чтоб пополнить российский бюджет.

Политик считает, что благодаря такой «сделке» бюджет получит огромные деньги. «Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

Ранее лидер ЛДПР предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты Федерального собрания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что такими идеями политик пытается привлечь к себе внимание, и за его словами не стоит «ничего серьезного».

Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.