Ростелеком сообщил о начале производства планшетов для переписи

Российские производители радиоэлектронной продукции — «Аквариус» и «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с Ростелеком.

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП — дочерней компанией Ростелекома. ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных.

«В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по масштабам использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями обработки больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно — через портал госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет», — сказал глава Росстата Павел Малков.

Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом.

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС», — отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

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По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, «государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может удовлетворять».

«Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% — в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании», — сообщил Мантуров.

Ростелеком в соответствии с поручениями и решениям Президента России и Правительства России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой — планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных.