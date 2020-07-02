Протестная деревня нашлась в Красноярском крае

Жители деревни Прилуки почти единогласно проголосовали против поправок в Конституцию РФ, сообщается в системе ГАС «Выборы».

На избирательном участке №1009 в деревне Прилуки 28 избирателей, но проголосовали только 26 человек. Из них, по данным ГАС «Выборы», только один человек поставил галочку «За» поправки в Конституцию. Остальные высказались против изменений.

В целом в Красноярском крае за проголосовали 70,1%, против — 28,97%. Явка составила 59,02%.

Деревня Прилуки находится в северо-восточной части края, на правом берегу реки Уда, на расстоянии приблизительно 119 километров от села Богучаны. В деревне всего две улицы.