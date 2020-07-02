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Протестная деревня нашлась в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители деревни Прилуки почти единогласно проголосовали против поправок в Конституцию РФ, сообщается в системе ГАС «Выборы».

На избирательном участке №1009 в деревне Прилуки 28 избирателей, но проголосовали только 26 человек. Из них, по данным ГАС «Выборы», только один человек поставил галочку «За» поправки в Конституцию. Остальные высказались против изменений.

В целом в Красноярском крае за проголосовали 70,1%, против — 28,97%. Явка составила 59,02%.

Деревня Прилуки находится в северо-восточной части края, на правом берегу реки Уда, на расстоянии приблизительно 119 километров от села Богучаны. В деревне всего две улицы.

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Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!