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Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wuestenigel / Attribution License
Страх перед второй волной пандемии и неустойчивое состояние на нефтяном рынке станут определять соотношения рубля и доллара в июле. По мнению экспертов, потенциал укрепления российской национальной валюты исчерпан, но и ожидать ее обвала вряд ли стоит.

Рубль завершил июнь довольно успешно. Ему удалось укрепиться по отношению к доллару. Большую роль здесь сыграло заключение странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти. Но к июлю позитивные факторы, подталкивающие российскую валюту к росту, уже отыграны.

Определяющим стал новый фактор — ожидание второй волны пандемии на фоне информации о росте числа заболевших COVID-19 в США в других странах мира. Это может создать препятствия для восстановления спроса на нефть.

Вслед за «черным золотом»

Александр Купцикевич из FxPro считает, что над «черным золотом» продолжат сгущаться тучи. «В США уже заявили о повышении уровня добычи сырья. А это на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки может окончательно обрушить нефтяные котировки, вслед за которыми обвалится и рубль», — приводит его слова «Эксперт Online» .

«Движение в паре доллар-рубль будет идти сторону дальнейшего ослабления с учетом огромного числа факторов неопределенности. Речь идет о непростой ситуации с коронавирусом, которая наблюдается сейчас в мире. Также пока никак не раскачается глобальная деловая активность», — считает Георгий Жирнов из «Нордеа банка».

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Вторая волна пандемии может привести к более глубокому и длительному экономическому кризису. Данное обстоятельство на среднесрочном горизонте будет играть одну из основных ролей в динамике всех рынков.

«Но глобальные инвесторы воспринимают подобный сценарий как слишком пессимистичный, а его реализацию — маловероятной. По мнению многих участников рынка и экспертов, даже если произойдет вторая волна пандемии, она будет не столь сильной как первая. А ограничительные меры, если и будут вводиться, окажутся не столь строгими, как в предыдущие несколько месяцев», — цитирует «Российская газета» эксперта «БКС Брокера» Дмитрия Бабина.

По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, с учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50. Такого же мнения придерживается большинство ведущих экспертов.

«Поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать валютные интервенции Центробанка, которые он осуществляет в рамках бюджетного правила. И еще — продажа валюты крупнейшими экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль», — пояснил Дроздов.

К концу года

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, российская экономика проходит нынешний вызванный коронавирусом кризис лучше прогнозов.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60-62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — сказал Греф в интервью ТАСС.

Он отметил, что пока тенденции таковы, но никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, «если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».    

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