Фильм «Евровидение»: перепеть русских и насмешить

Фильм «Евровидение: История огненной саги» вышел на Netflix 26 июня. Комедия Дэвида Добкина высмеивает знаменитое шоу эстрадной песни. В главных ролях здесь известный комик Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Русского певца в ленте сыграл британский актер Дэн Стивенс. Насколько смелым и смешным получился фильм?

26 июня 2020 года

США, потоковый сервис Netflix

комедия, музыка, мелодрама

Дэвид Добкин

Уилл Феррелл, Рэйчел МакАдамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс

120 минут

неизвестен

13+

Сюжет: музыканты с окраин

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

В центре повествования герои Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс — Ларс Эрикссон и Сигрит Эриксдоттер, исландские музыканты, которые с детства мечтают попасть на «Евровидение», всемирно известный конкурс эстрадной песни.



Фото: © кадр из фильма

Повзрослев, герои так и не расстались с мечтой, они готовы на все, чтобы воплотить детскую мечту в реальность. Наконец, им предоставляется шанс. Ларс и Сигрит отправляются на «Евровидение», но сталкиваются с непониманием и насмешками со стороны окружающих участников шоу.

Героям предстоит взять волю в кулак и доказать, что «Огненная сага» способна на великое дело, а музыкальную историю пишут именно они.

Съемки: по следам конкурса

Картина задумывалась в мае 2018 года, Уилл Феррелл даже посетил настоящее шоу «Евровидение», а точнее его финал, который проводился в Лиссабоне. Актер исследовал возможные образы персонажей для сценария фильма.

Позднее Феррелл подтвердил свое участие в картине, также он стал сценаристом и продюсером проекта. Режиссерское кресло занял Дэвид Добкин, знакомый российскому зрителю по лентам «Шанхайские рыцари» и «Незваные гости».



Фото: © кадр из фильма

Звезда «Незваных гостей» Рэйчел МакАдамс присоединилась к картине в мае 2019 года, сами актеры были замечены на репетициях Евровидения 2019 в Израиле. Съемки также проходили в Великобритании и Исландии.

Пирс Броснан сыграл отца главного героя, а Дэн Стивенс вошел в образ русского певца Александра Лемтова, показавшего русского в стереотипном и максимально ироничном ключе, что оценит отечественный зритель.



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Первоначальный релиз был запланирован на май 2020 года, но релиз был перенесен из-за вспышки пандемии COVID-19. В итоге фильм решено было выпустить на Netflix 26 июня 2020 года. Вместо обычного трейлера создатели приготовили музыкальный клип с героями Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс.

Отзывы: исландский недотепа

Отзывы на «Евровидение» уже появились в Сети, первые зрители с критиками принялись делиться впечатлениями. На сайте Rotten Tomatoes лента получила 56% «свежести», что считается среднем результатом со средним показателем.

Некоторые критики подметили, что эта картина не выглядит настоящей пародией на «Евровидение», а демонстрацией того, как герои пытаются разобраться, что же такое — европейский конкурс песен. В результате зрителей ждут «два часа унылых шуток».

Фото: © кадр из фильма

Российский сайт «Кинопоиск» выдает комедии оценку 6,6 баллов. Российские зрители оценили иронию фильма, они указывают, что кино получилось «безумным шоу», от которого некоторые будут плеваться, а другие — наслаждаться.

Остальные агрегаторы выставили «Евровидению» средние оценки — IMDb поставил 6,6 баллов, Metacritic насчитал 47% . Российский критик Алексей Еньшин пишет, что это «яркое музыкальное полотно», которое не может откалибровать комедийную часть. По мнению автора, кино мотает из сатиры в драмеди, а Уилл Феррелл продолжает играть клинического недотепу.

Стоит ли смотреть

«Евровидение: История огненной саги» — прекрасный пример смешной и глупой, «классической» комедии нулевых, которая напоминает «Незваные гости» от того же режиссера. Здесь нет скатывания в полную абсурдность, авторы сначала дают разгуляться, а затем делают повествование более серьезным.

Тем без шуточек в избытке: здесь и взаимоотношения немного наивной и доброй, но целеустремленной пары музыкантов, немного философии про истинное счастье и поиск себя в этом мире.

Авторы также позволяют себе «распечатать» мощную иронию: в кадре мелькает Кончита Вурст, стереотипный русский певец Александр Лемтов затыкает за пояс реальных певцов «Евровидения», а «клюквенная» Исландия обыгрывается с прекрасной самоиронией.



Фото: © кадр из фильма

Эффект от ироничного «безобразия» попадает точно в цель — герои Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс показывают «мастер-класс» на сцене, в такие моменты зритель может заработать себе приступ безудержного смеха.

Авторы не скатываются в откровенную пошлость и держат верный градус веселья. Впрочем, жесткого высмеивания «Евровидения» нет. Когда наступает момент знакомства участников соревнования, режиссер предпочитает отключать иронию.

Дэвид Добкин известен своей работой на серьезных темах, поэтому от «Истории огненной саги» не стоит ждать действительно крепкой пародии ни пародия на известное шоу. Но приятное время кино гарантирует, а Феррелл и МакАдамс продемонстрируют свои таланты — наша оценка 7 из 10.