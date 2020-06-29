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Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Онлайн-ретейлер Wildberries планирует построить логистический центр в Юрге, создав 5 тысяч рабочих мест, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и глава города Юрга Алексей Фомин.

Компания готова до 2025 года инвестировать в строительство логистического центра 5 миллиардов рублей в случае, если на проект будут распространяться льготы, предусмотренные для резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Реализация проекта позволит создать 5 тысяч новых рабочих мест.

Wildberries — крупнейший онлайн-гипермаркет в России. Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 40 тысяч сотрудников. По данным на декабрь прошлого года, ежедневно на Wildberries оформляется 750 тысяч заказов.

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