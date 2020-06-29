Власти Горного Алтая анонсировали открытие турбаз

Туристические базы Республики Алтай, закрытые из-за коронавируса с апреля, могут начать работу уже в эту пятницу, сообщила и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

«Рабочая неделя началась с отличных новостей — предположительно, мы перейдём ко 2-му этапу снятия ограничений уже в эту пятницу, 3 июля! Работу смогут возобновить коллективные средства размещения с ОКВЭД 55 (за исключением хостелов) и туристские организации, деятельность которых соответствует ОКВЭД 79», — написала министр в своем Instagram.

#Туризм Турбазы открыли в Алтайском крае

Она добавила, что все турбазы и туркомплексы смогут работать исключительно при соблюдении всех методических рекомендаций Роспотребнадзора. При этом, как отметил на утреннем совещании с членами правительства и главами районов руководитель региона Олег Хорохордин, ограничения не будут сняты в отдаленном Кош-Агачском районе.

«Главное условие – строгое соблюдение всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Исключение – территория Кош-Агачского района, где пока эпидобстановка остаётся сложной», – цитирует Хорохордина Telegram-Канал «Алтай-Болтай».

Ограничение на работу турбаз в республике действует до 2 июля. Ранее туроператоры высказывали опасения, что из-за роста числВ социальных сетях они распространяли обращение к главе региона с просьбой не допустить этого.

По данным оперштаба, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 650 случаев заболевания, из них 367 – в Кош-Агачском районе. Ранее в социальных сетях распространялись сообщения, что жители этого района массово игнорируют режим самоизоляции, проводят свадьбы и другие массовые праздники. На прошлой неделе были приостановлены авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач.