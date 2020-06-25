Tele2 запустил первый в России тариф для геймеров

Оператор мобильной связи Tele2 первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров — совместный проект с компаниями Ростелеком и Wargaming.

Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 гигабайт интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России. Им также дают безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

«Tele2 первой на российском рынке запустила полноценную киберспортивную платформу Cyberhero, открыла зону облачных игр на сети 5G и организовала регулярный турнир по мобильному киберспорту. Мы реагируем на запрос аудитории, которая все больше интересуется игровыми сервисами, и расширяем перспективное направление. В сети Tele2 зафиксировано более 2,5 миллиона клиентов, которые регулярно посещают геймерские ресурсы», — сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

По его словам, во время пандемии мы отмечали рост числа новых пользователей, более частые визиты клиентов на игровые сайты и увеличение пребывания геймеров в игре. В ответ на эту тенденцию компания запускает тариф, который включает массу эксклюзивных бонусов для фанатов Wargaming. Предложение ориентировано как на геймеров в сети Tele2, так и поклонников Wargaming среди клиентов других операторов.

«Среди преимуществ тарифа не только премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, но и особые навыки, повышающие эффективность игрока. Мы продолжим дополнять продукт привлекательными для геймеров характеристиками», — отметил Решетин.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Пропуск на эксклюзивные турниры

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева ЯК-ЗТ VII уровня.

Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей — стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

##Интернет Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом

«Ростелеком продолжает расширять возможности сервисов для геймеров. Мы рады поделиться с клиентами Tele2 самым успешным игровым проектом, который теперь доступен и на мобильной сети — это отличный пример пользы для абонентов от интеграции двух операторов. Тариф "Игровой " будет развиваться и дальше, чтобы он отвечал растущим потребностям игроков любых возрастов и предпочтений», — отметил директор продуктового офиса компании Ростелекома Артем Черменин.

По словам главы направления телеком-проектов Wargaming Алексея Олехновича, для нас было важно сделать тариф именно для тех, кто любит игры, поэтому в пакет мы добавили безлимитный доступ к YouTube и Twitch. «Ну и, конечно, в него входит весь набор танковых бонусов: Т-44-100, бесконечный танковый премиум-аккаунт и главное — пропуск в эксклюзивные игровые события и турниры, которые скоро запустятся», — пояснил он.

«Эти турниры позволят выигрывать денежные и игровые призы не только киберспортсменам, но и обычным игрокам. И на этом мы не останавливаемся. Вместе с нашими партнерами из Ростелекома и Tele2 мы планируем и дальше развивать тариф "Игровой"», — подчеркнул Олехнович.