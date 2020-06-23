Закулисье парада: как это было 24 июня 1945 года

Парад Победы 24 июня 1945 года — олицетворение триумфа советского народа. Но этот триумф стал испытанием для армии. За четыре года солдаты и офицеры в непрестанных боях совсем забыли о парадной стороне военного дела. Суровым воинам пришлось заново учится искусству хождения строем и не всем это оказалось под силу.

Принимать парад хотел лично Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Но эта роль предполагала хорошее владение верховой ездой. Из машин приветствовать войска тогда еще не было принято.

О конфузе маршалу Георгию Жукову по секрету рассказал сын вождя Василий Сталин. «Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал — плюнул и сказал: "Пусть принимает Парад Жуков, он старый кавалерист"», — так маршал этот эпизод описал в своих «Воспоминаниях и размышлениях».

Принимать парад поручили Жукову, а командовать войсками — маршалу Константину Рокоссовскому, тоже кавалеристу и прекрасному наезднику. Первому подобрали белого коня светло-серой масти по кличке Кумир, второму — вороного караковой масти по кличке Полюс. Лошадей приучили к реву моторов и звукам оркестра, а сами маршалы месяц усердно практиковали выездку.

Марш героев

Решение о проведении марша победителей было принято Сталиным 15 мая 1945 года. «Верховный главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: "Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск…"», — вспоминал в мемуарах замначальника Генерального штаба генерал армии Сергей Штеменко.

«Идею пригласить наиболее отличившихся героев — солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов все горячо поддержали», — отметил генерал.

На парад решили вывести десять сводных полков от всех фронтов и сводный полк Военно-Морского Флота. Всего более 15 тысяч фронтовиков. Кандидаты тщательно отбирались. Рассматривались воины, проявившие мужество в боях, имевшие боевые награды. Немаловажны были и физические данные, в частности, рост — желательно не менее 176 сантиметров.

Сталин дал всего месяц на подготовку к параду. За этот срок предстояло решить множество проблем. Например, пошить новое парадное обмундирование для такой уймы народа. Швейные фабрики сумели справиться с этой задачей и к 20 июня все участники были одеты в мундиры цвета морской волны. С тех пор это цвет стал традиционным для парадной формы советских, а теперь и российских офицеров.

Знамя Победы

Встала непростая задача — как в столь короткие сроки обучить фронтовиков искусству хождения строем. Причем из воинов нужно было сделать асов строевой подготовки, чтобы армия-победитель не ударила перед всем миром в грязь лицом. Это испытание удалось пройти не всем.

По замыслу организаторов, шествие войск должно было начаться с выноса Знамени Победы — штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 1 мая 1945 года его на крыше Рейхастага водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Им и поручили нести флаг 24 июня.

На генеральной репетиции Михаил Егоров и Мелитон Кантария показали очень слабую строевую подготовку. Жуков принял решение не выносить Знамя Победы на парад. Но гневаться на героев не стал. Им дали гостевые приглашения на трибуну.

Знамя передали на хранение в музей Вооруженных Сил. И только через 20 лет — 9 мая 1965 года его впервые вынесли на парад Победы. И доверили эту честь Героям Советского Союза Егорову и Кантарии.

Поверженные штандарты

Кульминацией парада должен был стать пронос знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Под барабанную дробь их собирались бросить к подножию Мавзолея. Эту идею Сталину предложил знаменитый советский историк, академик Евгений Тарле. Именно так поступали с символами своих врагов воины в Древнем Риме.

Специальная комиссия отобрала 200 немецких знамен и штандартов. Их должна была нести сводная рота. Ее поначалу полностью сформировали из фронтовиков. Дело это оказалось сложным даже для бывалых солдат.

Ежедневно они тренировались с палками-распорками от солдатских палаток длиной 1,8 метра. «Нас муштровали, как новобранцев, гимнастерки не просыхали от пота», — рассказывал кавалер двух орденов Славы Сергей Шишкин.

Одни не выдерживали физических нагрузок, у других никак не ладилось со строевой подготовкой. В итоге часть заслуженных воинов заменили на молодых бойцов из подмосковной дивизии имени Дзержинского. Ко дню парада рота была подготовлена. Ее лично на Красной площади экзаменовал Жуков и остался доволен.

День триумфа

Праздничный день выдался хмурым. Температура утром была около 15 градусов, шел сильный дождь. Стоявший на трибуне Сталин был одет в плащ и обут в резиновые ботинки. Как вспоминала правнучка Рокоссовского, парадный мундир маршала так намок, что он потом сел и его пришлось заново перешивать.

Куранты пробили 10 часов и из Кремля на белом коне в сопровождении адъютанта выехал Жуков. Говорят, что он при этом нарушил две древние традиции: проехал верхом сквозь ворота Спасской башни, да еще и с покрытой головой.

«Часы отбивают 10.00 ... Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии "Славься! " Глинки. Затем сразу воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие слова команды командующего парадом Маршала Советского Союза Рокоссовского...», — так описал происходившее Жуков.

Его встретил Рокоссовский. После этого начался объезд войск. С трибуны за церемонией наблюдали Сталин, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин, Климент Ворошилов и другие члены Политбюро. Жуков поздравил советских воинов «с Великой Победой над германским империализмом». Оркестр исполнил гимн СССР, а из орудий грянули залпы артиллерийского салюта.

Торжественным маршем пошли войска. Их движение сопровождал оркестр из 1400 музыкантов. Сводные полки проходили по Красной площади перед Мавзолеем почти без пауз. И вдруг оркестр смолк.

«В тишине начали бить 80 барабанов. Вперед вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим стуком падали древки. Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались аплодисментами», — говорится в официальном описании парада от Минобороны.

Царский пир

А на следующий день в Кремле для участников парада организовали торжественный прием. В Георгиевском зале были накрыты столы для важных персон во главе со Сталиным. Офицеров и солдат принимали в Грановитой палате — древнем церемониальном зале русских царей. Официанты лучших московских ресторанов разливали воинам французские вина и американский виски.

«Икра зернистая, паюсная, расстегайчики, балык, сельдь с гарниром, шамая копченая, севрюга заливная, ростбиф, ветчина, галантин, салат оливье, салат весна, огурцы, редис, сыр, масло, тосты, шампиньоны, цветная капуста, спаржа, нельма в белом вине, баранина жареная с картофелем, индейки и цыплята жареные с салатом. Десерт клубничный, мороженое, кофе, фрукты, миндаль, ликеры», — таково было меню приема.

Это было совсем не по-пролетарски. Но победители, прошедшие через ад Великой Отечественной войны, заслужили царский пир.

Следующий советский парад Победы состоялся только в 1965 году. Их проводили редко, только в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах. После развала СССР первый парад прошел в 1995 году. Тогда был принят закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», согласно которому парады Победы стали проводить ежегодно 9 мая.