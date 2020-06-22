Фильм дня: «Брестская крепость»

Военный фильм «Брестская крепость» с документальной точностью описывает события, происходившие в первые дни Великой Отечественной войны.

Россия/Белорусь, 2010 год, режиссер Александр Котт, 16+

В ролях: Алексей Копашов Павел Деревянко, Александр Коршунов, Андрей Мерзликин, Евгений Цыганов, Анна Цуканова, Максим Костромыкин.

Сюжет. 21 июня 1941 года, Брестская крепость. Лейтенант Андрей Кижеватов, майор Петр Гаврилов и комиссар Ефим Фомин занимались повседневными делами. Был еще мальчик-трубач Саша Акимов из полкового оркестра, который тайком покуривал и беззаветно любил девочку Веру.

Никто из военнослужащих не знал, что следующим утром они станут командирами трех последних очагов сопротивления, а мальчишка — единственной связью между ними, в каменном котле первого в СССР объекта нападения гитлеровских войск — Брестской крепости.

Фильм «Брестская крепость» максимально достоверно описывает события начала войны, что подтверждают и очевидцы тех страшных дней.

«Ценность этого фильма заключается в его исключительной объективности. Все события первых дней обороны крепости очень точно отображены по месту и времени. Образ Саши Акимова собирательный – нас, мальчишек, воспитанников гарнизона, было пять человек. Фильм смотрится на одном дыхании», — приводит пресс-служба Первого канала слова участника обороны Брестской крепости Петра Котельникова.

Главная же идея картины лучше всего сформулирована в надписи, обнаруженной на стене одного из казематов «Умираю, но не сдаюсь…». «Сильный правдивый фильм, его надо показывает в казармах, в школах», — говорил о фильме последний защитник Брестской крепости Петр Бондарев.

ФАКТЫ:

Подготовка к созданию картины длилась почти два года. Были использованы уникальные документальные и хроникальные материалы. Большую помощь в создании фильма оказал коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», а также сотрудники государственных архивов.

Съёмки шли с июля по октябрь 2009 года в Брестской крепости. Были построены уникальные по сложности и объему декорации Тереспольских и Холмских ворот, моста, казармы, клуба, крепостных стен.

В съемках приняли участие больше половины жителей Бреста. Это стало для них событием огромного значения.