НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Брестская крепость»

Источник:
Sibnet.ru
88 0

Военный фильм «Брестская крепость» с документальной точностью описывает события, происходившие в первые дни Великой Отечественной войны.

Россия/Белорусь, 2010 год, режиссер Александр Котт, 16+
В ролях: Алексей Копашов Павел Деревянко, Александр Коршунов, Андрей Мерзликин, Евгений Цыганов, Анна Цуканова, Максим Костромыкин.

Сюжет. 21 июня 1941 года, Брестская крепость. Лейтенант Андрей Кижеватов, майор Петр Гаврилов и комиссар Ефим Фомин занимались повседневными делами. Был еще мальчик-трубач Саша Акимов из полкового оркестра, который тайком покуривал и беззаветно любил девочку Веру.

Никто из военнослужащих не знал, что следующим утром они станут командирами трех последних очагов сопротивления, а мальчишка — единственной связью между ними, в каменном котле первого в СССР объекта нападения гитлеровских войск — Брестской крепости.

Фильм «Брестская крепость» максимально достоверно описывает события начала войны, что подтверждают и очевидцы тех страшных дней.

«Ценность этого фильма заключается в его исключительной объективности. Все события первых дней обороны крепости очень точно отображены по месту и времени. Образ Саши Акимова собирательный – нас, мальчишек, воспитанников гарнизона, было пять человек. Фильм смотрится на одном дыхании», — приводит пресс-служба Первого канала слова участника обороны Брестской крепости Петра Котельникова.

Главная же идея картины лучше всего сформулирована в надписи, обнаруженной на стене одного из казематов «Умираю, но не сдаюсь…». «Сильный правдивый фильм, его надо показывает в казармах, в школах», — говорил о фильме последний защитник Брестской крепости Петр Бондарев.

ФАКТЫ:

  • Подготовка к созданию картины длилась почти два года. Были использованы уникальные документальные и хроникальные материалы. Большую помощь в создании фильма оказал коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», а также сотрудники государственных архивов.
  • Съёмки шли с июля по октябрь 2009 года в Брестской крепости. Были построены уникальные по сложности и объему декорации Тереспольских и Холмских ворот, моста, казармы, клуба, крепостных стен.
  • В съемках приняли участие больше половины жителей Бреста. Это стало для них событием огромного значения.
  • Специально для фильма «Брестская крепость» Леонид Агутин написал композицию «Не позволь мне погибнуть». 

Еще по теме
Фильм дня: «Кто подставил кролика Роджера»
Фильм дня: «Догвилль»
Фильм дня: «Джанго освобожденный»
Фильм дня: «Тренер»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Снимки кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в Сети
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Нелегальный» отдых в Горном Алтае: что и как работает
Сибирь 22.06.2020 02:46
Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске
Сибирь 21.06.2020 21:08
Две девушки погибли в опрокинувшейся Toyota в Новосибирской области
Сибирь 21.06.2020 17:43
Создан гражданский вариант арктического Ми-8
Сибирь 21.06.2020 15:18
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
14910
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
5007
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
4259
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
3030
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
•
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
•
Снимки кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в Сети
•
Синоптики пообещали аномальный холод для Западной Сибири
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
60
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
50
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
34
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Спикер Госдумы рассказал о России после президентства Путина
32