Самая сложная ситуация с безработицей в РФ сложилась в Туве

Самая сложная ситуация с безработицей сложилась в Туве, Чечне и Ингушетии, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«По доле официально регистрируемых безработных от экономически активного населения самая сложная ситуация, Владимир Владимирович, наблюдается в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия: там этот показатель достигает от 9 до 11 процентов от экономически активного населения», — сказал Котяков.

По его словам, в качестве безработных в России зарегистрировались почти два миллиона человек. Общая численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда, на конец апреля ставила 5,8% от трудоспособного населения. Данный показатель вырос за месяц на 23%.