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Доктор Мясников заявил о появлении новой смертельной эпидемии

Источник:
Sibnet.ru
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Мир ждет в будущем появление новой смертельной эпидемии, когда уже в первые месяцы человеческие жертвы будут исчисляться миллионами, сообщил в интервью телеведущей Ксении Собчак глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Мясников.

«К сожалению, все вирусологи скажут вам, что настоящая эпидемия опасного вируса впереди. Как мы говорим — до нее две мутации. Она начнется в Китае… Все это будет переноситься птицами. Потери будут считаться миллионами людей уже в первые месяцы. Мы не знаем когда, но это будет. Нам эта эпидемия показала, что мы той серьезной войне не готовы», — отметил Мясников в интервью, размещенном на канале Ксении Собчак на YouTube.

Он также ответил на вопрос телеведущей по слухам вокруг подтасовки официальной статистики по ситуации с коронавирусом в России. По словам медика, врать не имеет смысла, и жителям России предоставляют реальные данные.

«Мне никогда не приходилось в этих цифрах врать, и мне никто не предлагал врать», — сказал доктор Мясников.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...