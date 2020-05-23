Фильм дня: «Аватар»

Фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» захватил умы людей в своей время невероятной графикой и 3D картинкой. И теперь новая волна популярности — на фоне съемок второй части картины.

США, 2009 год, режиссер Джеймс Кэмерон

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес.

В центре сюжета Джейк Салли — бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Но, попадая к народу На'ви, навсегда становится их частью.

Кэмерон написал сценарий «Аватара» еще в 1995 году и планировал выпустить картину в 1999-м, но сложность и масштабность спецэффектов, которые собирался создать режиссер, обошлись бы создателям ленты примерно в 400 миллионов долларов. Это оказалось непосильной суммой, поэтому проект лег на полку, где находился около 10 лет.

Когда фильм вышел, то помимо похвалы и признания, стал поводом для нескольких серьезных скандалов. Спустя месяц после мировой премьеры «Аватар» рассорил китайцев. Гора Цзянькуньчжу в Китае (которая якобы была использована как прототип ландшафта Пандоры из фильма), была официально переименована местными чиновниками в Гора-Аллилуйя-Из-Аватара. Это было сделано ради привлечения туристов, но китайцы обвинили администрацию в алчности и горе вернули прежнее название.

Еще Кэмерона неоднократно обвиняли в плагиате, в основном претензии звучали от россиян. Например, организация «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» разместила на своём сайте заявление о требовании ареста Джеймса Кэмерона за «расхищение советской фантастики», а в июле 2012 года министр культуры Якутии Андрей Борисов заявил, что сюжет «Аватара» основывается на якутском эпосе «Олонхо».

Несмотря на сложности, «Аватар» занял свою нишу в киноискусстве. У фильма три «Оскара»: «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа» и «Лучшие визуальные эффекты». Также «Аватар» стал первым фильмом в формате 3D, номинироваванным на «Оскар».

Факты о фильме:

Кэмерон придумал сюжет фильма и написал первую версию сценария в 1995 году.

Для фильма Кэмерон разработал специальную технологию, которая позволяла во время съёмок видеть на экране мониторов компьютерных персонажей вместе с живыми актерами.

Первый фильм, кассовые сборы которого в прокате составили более 2 миллиардов долларов.

Сейчас Кэмерон планирует превратить «Аватара» в приличную франшизу. Уже объявлено о съемках минимум трех новых фильмов, съемки второй части«Аватара»активно шли до коронавируса, но пока из-за пандемии находятся на паузе. Вторая часть выйдет в 2021 году, а в 2023 и 2025 ожидаются еще два фильма.