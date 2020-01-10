Появились кадры из нового «Аватара»

Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.

«В продолжении "Аватара" вы не просто вернетесь на Пандору — вы исследуете новые части света. Ознакомьтесь с этими совершенно новыми концептуальными произведениями искусства, чтобы заглянуть в будущее», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте фильма.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

«Аватар» — научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона, вышедший в 2009 году. События в картине развиваются в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы Центавра. По сюжету, ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию местного племени человекоподобных разумных существ — на'ви.

Ожидается, что «Аватар 2» выйдет в 2021 году. Вторая часть продолжит историю на'ви. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.