Появились кадры из нового «Аватара»

«В продолжении "Аватара" вы не просто вернетесь
на Пандору — вы исследуете новые части света. Ознакомьтесь с этими совершенно
новыми концептуальными произведениями искусства, чтобы заглянуть в будущее», —
сообщается в официальном Twitter-аккаунте
фильма.
In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020
Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ
«Аватар» — научно-фантастический фильм режиссера Джеймса
Кэмерона, вышедший в 2009 году. События в картине развиваются в 2154 году,
когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре,
обитаемом спутнике газовой планеты в звёздной системе Альфы
Центавра. По сюжету, ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию
местного племени человекоподобных разумных существ — на'ви.
Ожидается, что «Аватар 2» выйдет в 2021 году. Вторая часть
продолжит историю на'ви. После принятия
образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа и берет
на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов
с Земли.