Минкульт попросил Роспотребнадзор подготовить открытие кинотеатров

Министерство культуры России обратилось в Роспотребнадзор, чтобы там подготовили рекомендации по возобновлению работы кинотеатров.

«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер», — сообщила пресс-служба Минкульта РИА Новости.

Работа кинотеатров по всей России была ограничена, а позднее совсем приостановлена в конце марта. Премьеры крупных релизов были перенесены на более поздний срок. Среди таких, например, фильм «Форсаж», показ которого перенесли на целый год из-за пандемии. В этом же списке боевик про суперагента Джеймса Бонда «Не время умирать», который перенесли с апреля на ноябрь.