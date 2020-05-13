Ученые подтвердили уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает уникальным свойством, проявляющимся во время инкубационного периода, сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов журналистам в среду.

«Было исследовано несколько человек, предположительно зараженных, и было выяснено, что они начинают выделять вирус за два дня до появления симптомов у них самих. Это значит, что у коронавируса есть уникальные свойства, когда он начинает выделяться до появления симптомов», — объяснил Нетесов.

Люди, переболевшие COVID-19, у которых прошли симптомы заболевания, на протяжении нескольких дней также продолжают выделять вирус, добавил ученый.



Подобные свойства вируса указывают на необходимость соблюдения масочного режима. Но, по его словам, многие жители Новосибирска игнорируют требование носить маску, «это значит, что мы далеки от снижения заболеваемости».

Также он уточнил информацию об инкубационном периоде вируса. «Сейчас есть информация как минимум из четырех стран: инкубационный период в среднем длится от четырех до семи дней», — резюмировал Нетесов.