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Фильм дня: «Игра на понижение»

Источник:
Sibnet.ru
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Претендовавший на «Оскар» фильм «Игра на понижение» в нестандартной форме рассказывает зрителям о финансовом кризисе в Америке в 2007-2008 годах.

США, 2015 год, режиссер Адам МакКей, 18+

Сюжет строится на историях нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит.

В реальности финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив начало разрухе мировой экономики. Особенно важным событием стало банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers 15 сентября 2008 года.

Фильм «Игра на понижение» сумел достаточно точно описать происходящее, персонажи картины дотошно разбирают причины случившегося, заинтересовывая зрителя сложными экономическими понятиями.

Сам фильм соткан из историй, клиповых вставок, перемешивания реального и художественного. Все это придает какую-то изюминку, удивительный шарм. Во многом красоту картины создают ее актеры, сыгравшие ключевые роли. Это Кристиан Бэйл, Брэд Питт, Райан Гослинг, Стив Карелл. 


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