«Катюша» и «Ласточка»: совершившее переворот оружие Второй мировой

Вторая мировая война стала огромным полигоном испытаний для систем вооружений. Одни из них — еще недавно казавшиеся основой боевой мощи, типа, линейных кораблей, — оказались устаревшими. Вторые — новейшие, вроде, многобашенных танков, — не оправдали ожиданий. Третьи — совершили переворот и двинули военные технологии далеко вперед.

Т-34

Лучший танк Второй мировой войны по совокупности характеристик. Он не был самой быстрой, самой защищенной, самой смертоносной машиной тех времен. Многие его превосходили по этим качествам. Он не был технически продвинутым. Немецкая PzKpfw V «Пантера» выглядела по сравнению с ним совершенством.

#Оружие От Т-34 до «Арматы»: легенды «Уралвагонзавода»

«Тридцатьчетверка» оптимально сочетала важнейшие боевые характеристики — подвижность, защищенность и огневую мощь. Она была проста в эксплуатации и технологична в производстве. Вторая мировая война требовала эффективного в бою, надежного и дешевого танка. Только такая машина могла быть массовой в тех условиях. У Т-34 по этим параметрам не было конкурентов.

Т-34 стал законодателям мод в танкостроении. Примененная на нем компоновка станет классической. Используемые на «тридцатьчетверке» дизельный двигатель и рациональные угла наклона брони станут обязательными атрибутами танков.

«Катюша»

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, получившая впоследствии ласковое название «Катюша» была принята на вооружение Красной армии за день до начала Великой Отечественной. Эта система станет одним из символов Второй мировой.

«Катюша», как реактивная система залпового огня, изменила представление об артиллерии. Такие системы могут наносить массированные удары по площадям, что делало их незаменимыми при проведении крупных операций. Невысокая точность у них компенсируется большой массой залпа. Еще одно важное достоинство — в отличие от ствольной артиллерии, реактивная была дешева в производстве и в эксплуатации.

БМ-13 стала одной из первых в мире систем залпового огня. У нее были конкуренты и в немецкой армии, и у союзников, но все они остались в тени славы «Катюши».

Sturmgewehr 44

Во время Второй мировой военные поняли, что используемое ими стрелковое оружие не оптимально. Винтовки используют мощный патрон и ведут одиночный огонь. Они хороши для дальнего боя, но малоэффективны в ближнем. Пистолеты-пулеметы используют слабый пистолетный патрон и стреляют очередями. Они эффективны в ближнем бою, но совершенно бесполезны в дальнем.

Объединить достоинства винтовок и пулеметов первыми додумались немецкие конструкторы. Они разработали промежуточный патрон 7,92 миллиметра Kurtz (по мощности средний между винтовочным и пистолетным). Под этот патрон была создана первая в мире штурмовая винтовка Sturmgewehr 44 (StG 44), способная вести и автоматический, и одиночный огонь.

Фото : Armmuseum (The Swedish Army Museum)

StG 44 положила начало современному боевому автоматическому оружию. Под промежуточный патрон создал свой легендарный автомат Михаил Калашников. По внешнему виду АК похож Sturmgewehr 44, что дало повод заподозрить советского конструктора в плагиате. Но самом деле, автомат Калашникова имеет другую конструкцию — гораздо более совершенную, поэтому АК успешно используется до сих, а немецкая винтовка заняла почетное место в истории.

Мессершмитт Me.262 «Ласточка»

«Schwalbe» или в переводе с немецкого «Ласточка» — первый в мире серийный боевой реактивный самолет. К счастью для СССР и союзников принята на вооружение эта машина была только к концу войну. Появись она раньше, исход противостояния она, конечно, бы не изменила, по победа над Рейхом далась бы тяжелее.

Правительство Германии и Люфтваффе поначалу относились с большим скепсисом к реактивной машине. Она значительно превосходила поршневые самолеты по скорости, но уступала им по маневренности и надежности.

Фото : Royal Air Force official photographer

Немецкое командование поначалу решило сделать из Me.262 истребитель-бомбардировщик — неудачно. Позднее им пришло в голову использовать его как истребитель-перехватчик против эскадрилий тяжелых бомбардировщиков союзников. Здесь реактивная машина себя показала смертельно опасным бойцом.

Me.262 ознаменовал собой конец эры боевых самолетов с поршневыми двигателями. «Ласточка» стала первым специализированным истребителем-перехватчиком в мире — предшественником F-15 и Су-27.

Авианосцы

Первые примитивные авианосцы появились в канун Первой мировой и до начала Второй мировой их рассматривали как вспомогательный вид кораблей. На них возлагались задачи разведки и противовоздушной обороны. Главной ударной силой мощнейших флотов мира были бронированные монстры с огромными пушками — линейные корабли или линкоры.

Реальность внесла свои коррективы. Гром грянул 7 декабря 1941 года, когда японские авианосцы атаковали американскую военно-морскую базу в Перл-Харбор. Итогом стало практически полное уничтожение тихоокеанского флота США. По иронии судьбы, спаслись лишь американские авианосцы, накануне вышедшие в море.

Исход войны в Тихом океане тогда единолично решали авианосцы. Именно на авиацию пришлась львиная доля потопленных боевых кораблей. Подводные лодки угрожали торговому флоту. А ранее неуязвимым линейным кораблям выпала незавидная доля. Гордость немецкого флота линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц» всю войну прятались от самолетов. Последний был ею и уничтожен. Так же погиб и японский гигант — линкор «Ямато».

С тех пор авианосцы стали хозяевами морей, а обладание ими автоматически включает государство в высшую военно-морскую лигу.