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Коронавирус в Бурятии проник на вагоноремонтный завод

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два работника Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода заразились коронавирусной инфекцией, их отправили на карантин, сообщил представитель пресс-служба предприятия.

«Всего контактных лиц семь: по первому случаю — пять, по второму — два человека. Их отправили на самоизоляцию. У них взяты мазки, и люди ожидают сейчас результаты», — цитирует «БайкалDaily» представителя пресс-службы.

По данным Минздрава республики на утра пятницы, в Бурятии зарегистрировано 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболело 30 человек. За все время выздоровело 162 пациента, а умерло четыре.

Сейчас в отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся пять взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная в отделении реанимации находятся семь взрослых пациентов с COVID-19, из них один больной в возрасте 89 лет — на ИВЛ.

Тема: Распространение коронавируса
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