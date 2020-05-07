НАВЕРХ

Бывшим уголовникам в Туве раздадут бесплатный скот

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © правительство Тувы

Власти Тувы выдадут 69 бывшим уголовникам бесплатный скот и лес, чтобы избавиться от рецидивистов, сообщает правительство региона.

Проект «Новая жизнь» начался в 2020 году. 69 бывшим осужденным власти купят до конца мая мелкий и крупный рогатый скот. Новый проект аналогичен набравшему популярность в народе проекту «Кыштаг для молодой семьи».

Точно так же за счет средств бюджета на условиях социального контракта семье осужденного будут переданы 200 овец и деловой лес для постройки чабанской стоянки с жильем и подсобными помещениями. Через два года она обязана передать столько же голов скота следующему участнику проекта «Новая жизнь».

С 15 по 20 июня участников обучат, и до 1 июля они должны будут построить стоянки. Отчитываться будут не только письменно, но и с помощью фотоотчетов.

По словам главы Тувы Шолбана Кара-Оола, в регионе почти 70 % преступлений носят рецидивный характер. Их совершают люди, вышедшие из мест лишения свободы.

«На работу таких людей, как правило, не берут. И они пускаются по замкнутому кругу – снова кража или грабеж, тюрьма...  Мне кажется, когда у человека появляется в жизни что-то серьезное и хорошее, какая-то опора и стабильность, он тысячу раз подумает над каждым своим шагом, чтобы не потерять то, чего достиг, не лишить своих родных будущего», — говорил ранее Кара-Оол.

Еще по теме
Российского миллиардера нашли мертвым
Илон Маск похвастался шестым ребенком
Умер замдиректора корпорации «Иркут»
Илон Маск решил продать все имущество
смотреть все
Республика Тува #О людях
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Крым лишится курортного сезона
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Темп заражения COVID-19 замедлился в Алтайском крае
Сибирь 07.05.2020 17:02
СК сообщил подробности задержания Анатолия Быкова
Сибирь 07.05.2020 16:54
Выросло число заболевших с «зараженного» московского рейса на Алтае
Сибирь 07.05.2020 16:39
Военные отрепетировали авиапарад в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 07.05.2020 16:32
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
111435
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25570
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23413
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12170
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Крым лишится курортного сезона
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.