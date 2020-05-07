Бывшим уголовникам в Туве раздадут бесплатный скот

Власти Тувы выдадут 69 бывшим уголовникам бесплатный скот и лес, чтобы избавиться от рецидивистов, сообщает правительство региона.

Проект «Новая жизнь» начался в 2020 году. 69 бывшим осужденным власти купят до конца мая мелкий и крупный рогатый скот. Новый проект аналогичен набравшему популярность в народе проекту «Кыштаг для молодой семьи».

Точно так же за счет средств бюджета на условиях социального контракта семье осужденного будут переданы 200 овец и деловой лес для постройки чабанской стоянки с жильем и подсобными помещениями. Через два года она обязана передать столько же голов скота следующему участнику проекта «Новая жизнь».

С 15 по 20 июня участников обучат, и до 1 июля они должны будут построить стоянки. Отчитываться будут не только письменно, но и с помощью фотоотчетов.

По словам главы Тувы Шолбана Кара-Оола, в регионе почти 70 % преступлений носят рецидивный характер. Их совершают люди, вышедшие из мест лишения свободы.

«На работу таких людей, как правило, не берут. И они пускаются по замкнутому кругу – снова кража или грабеж, тюрьма... Мне кажется, когда у человека появляется в жизни что-то серьезное и хорошее, какая-то опора и стабильность, он тысячу раз подумает над каждым своим шагом, чтобы не потерять то, чего достиг, не лишить своих родных будущего», — говорил ранее Кара-Оол.